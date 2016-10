TNT Film 21:45 bis 23:20 Actionfilm Hancock USA 2008 16:9 20 40 60 80 100 Merken US-Megastar Will Smith ist der unverwundbare Superheld John Hancock. Leider hat er ein Alkoholproblem, außerdem steht er nicht mehr besonders hoch im Ansehen der Bewohner von L.A. Er hat in den letzten Jahren zwar viele Verbrecher gestellt, dabei aber auch Kosten in Millionenhöhe verursacht. Als er den PR-Berater Ray Embrey vor dem sicheren Tod bewahrt, bietet dieser ihm an, sein Image aufzubessern. Ist Hancock noch zu retten? Hancock ist kein gewöhnlicher Superheld: Er rettet zwar Leben und bringt Kriminelle zur Strecke, doch mit seinen rücksichtslosen Aktionen zerstört er vor allem Straßen und Häuser. Das macht ihn bei den Bewohnern von Los Angeles nicht gerade beliebt. Da ist es kein Wunder, dass er seinen Frust in Alkohol ertränkt. Das trostlose Penner-Dasein des Übermenschen ändert sich grundlegend, als er Ray Embrey vor dem sicheren Tod bewahrt. Zum Dank lädt er Hancock zu sich zum Essen ein; Ehefrau Mary ist dieser jedoch nicht grün. Der visionäre PR-Berater macht es sich von nun an zur Aufgabe, am schlechten Image des Superhelden zu arbeiten - mit Erfolg: Nach anfänglichen Schwierigkeiten übernimmt Hancock endlich Verantwortung für die verursachten Flurschäden und geht sogar freiwillig ins Gefängnis. Genau wie von Ray vermutet, steigt nach der Verhaftung des Superhelden die Kriminalitätsrate der Metropole rapide an ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Will Smith (John Hancock) Charlize Theron (Mary Embrey) Jason Bateman (Ray Embrey) Eddie Marsan (Red) Jae Head (Aaron Embrey) David Mattey (Man Mountain) Maetrix Fitten (Matrix) Originaltitel: Hancock Regie: Peter Berg Drehbuch: Vy Vincent Ngo, Vince Gilligan Kamera: Tobias Schliessler Musik: John Powell Altersempfehlung: ab 12