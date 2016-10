TNT Film 20:15 bis 21:45 SciFi-Film Ultraviolet USA 2006 16:9 20 40 60 80 100 Merken Gegen Ende des 21. Jahrhunderts verwandelt eine Epidemie Menschen in eine Art Vampir mit außergewöhnlicher Schnelligkeit, Intelligenz und Kraft. Die Regierung sieht in ihnen eine Bedrohung und versucht sie zu vernichten. Um ihre eigene Spezies zu retten, muss die infizierte Kämpferin Ultraviolet den jungen Six beschützen, denn der trägt den Schlüssel zur Vernichtung der Infizierten in sich. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Milla Jovovich (Violet Song Jat Shariff) Cameron Bright (Six) Nick Chinlund (Ferdinand Daxus) Sebastien Andrieu (Nerva) Ida Martin (junge Violet) William Fichtner (Garth) David Collier (BF-1) Originaltitel: Ultraviolet Regie: Kurt Wimmer Drehbuch: Kurt Wimmer Kamera: Arthur Wong Ngok Tai Musik: Klaus Badelt Altersempfehlung: ab 12