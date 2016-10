Goooood... Morning, Vietnam! Ein Aufschrei hallt durch die grüne Hölle des Dschungels in Vietnam. Es ist heiß, verdammt heiß und die Stimmung ist auf dem Nullpunkt. Radiomoderator Adrian Cronauer dagegen bringt mit unverfrorenen Sprüche und Musik aus der Heimat endlich Abwechslung in den Kriegsalltag. Doch seine Vorgesetzten fürchten um die Kampfmoral der Truppen und um ihre Autorität. In Google-Kalender eintragen