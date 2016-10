Neun Jahre sind vergangen seit der Amerikaner Jesse und die Französin Celine sich zufällig in Wien trafen und eine Nacht in der österreichischen Großstadt gemeinsam verbrachten. Damals schworen sie, sich ein halbes Jahr später wiederzutreffen, doch daraus wurde nichts. Als Jesse, nun erfolgreicher Autor eines Buches, in Paris eine Lesung hält, steht plötzlich Celine vor ihm. In Google-Kalender eintragen