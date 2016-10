TNT Film 06:00 bis 07:20 Familienfilm Lassie in Not USA 1949 20 40 60 80 100 Merken 1859 in Edinburgh: dem alten Schäfer Jock läuft ein junger Collie zu. Jock nimmt sich der herrenlosen Hündin an und nennt sie Lassie. Als er stirbt, ist Lassie nicht von seinem Grab wegzubringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Edmund Gwenn (John Traill) Donald Crisp ("Jock" Gray) Geraldine Brooks (Susan Brown) Reginald Owen (Sergeant Davis) Alan Webb (James Brown) Ross Ford (William Traill) Alan Napier (Lord Provost) Originaltitel: Challenge to Lassie Regie: Richard Thorpe Drehbuch: William Ludwig Kamera: Charles Schoenbaum Musik: André Previn Altersempfehlung: ab 10

