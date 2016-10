TNT Film 14:40 bis 16:30 Komödie Die Sunny-Boys USA 1975 16:9 20 40 60 80 100 Merken Zwei in die Jahre gekommene Schauspieler werden überredet, nach über zwanzig Jahren nochmals für eine Sondersendung gemeinsam vor die Kamera zu treten. Das Problem? Die beiden hassen sich inzwischen abgrundtief. Nun muss der Produzent der Show die beiden überzeugen, zum Wohle ihres großen Auftritts ihre Differenzen ein für alle Male zu überwinden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Walter Matthau (Willy Clark) George Burns (Al Lewis) Richard Benjamin (Ben Clark) Lee Meredith (Krankenschwester McIntosh) Carol Arthur (Doris) Rosetta LeNoire (Odessa, Willys Krankenschwester) F. Murray Abraham (Mechaniker) Originaltitel: The Sunshine Boys Regie: Herbert Ross Drehbuch: Neil Simon Kamera: David M. Walsh Musik: Irwin Fisch Altersempfehlung: ab 12