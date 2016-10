TNT Film 07:50 bis 09:40 Krimi Jenseits der weißen Linie USA 1992 Nach einer Vorlage von Michael Tolkin 16:9 20 40 60 80 100 Merken Er wäre der perfekte Verbrecher, wäre er nicht der perfekte Polizist: Der unkonventionelle Cop Russell Stevens hat eine bewegte Vergangenheit und wird von der Drogenfahndung als Undercover-Agent in ein Drogenkartell geschleust. Tatsächlich gelingt es Russell, unter falschem Namen schnell aufzusteigen. Doch was er bei seinen Ermittlungen herausfindet, könnte alles verändern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Laurence Fishburne (John Hull / Russell Stevens Jr.) Jeff Goldblum (David Jason) Charles Martin Smith (Gerald Carver) Gregory Sierra (Barbosa) Clarence Williams III (Taft) Victoria Dillard (Betty McCutcheon) Sydney Lassick (Gopher) Originaltitel: Deep Cover Regie: Bill Duke Drehbuch: Michael Tolkin, Henry Bean Kamera: Bojan Bazelli Musik: Michel Colombier Altersempfehlung: ab 16

