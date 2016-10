Syfy 03:45 bis 04:35 SciFi-Serie Star Trek: Deep Space Nine Die Khon-Ma USA 1993 Stereo 16:9 Merken Im letzten Moment kann sich der Bajoraner Tahna Los vor den Cardassianern auf die Station retten. Commander Sisko gewährt ihm gegen den Willen von Gul Danar Asyl. Major Kira setzt sich für den Bajoraner ein. Doch Sisko scheint einen schweren Fehler begangen zu haben. Denn Tahna Los gehört einer gefährlichen Terrorgruppe an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Avery Brooks (Commander Sisko) Terry Farrell (Lieutenant Dax) Colm Meaney (Chief O'Brien) Nana Visitor (Major Kira) Rene Auberjonois (Odo) Alexander Siddig (Doctor Bashir) Cirroc Lofton (Jake Sisko) Originaltitel: Star Trek: Deep Space Nine Regie: Winrich Kolbe Drehbuch: Gene Roddenberry, Rick Berman, Michael Piller, Katharyn Powers Musik: Jay Chattaway Altersempfehlung: ab 12

