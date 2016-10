Syfy 00:00 bis 00:45 SciFi-Serie Stargate: SG-1 Vergangenheit und Gegenwart USA 1999 Stereo 16:9 Merken Auf einem fremden Planeten findet das Team der SG-1 Menschen, die an krankhaftem Gedächtnisschwund leiden. Ke'ra, die Anführerin dieses Volkes, reist mit dem SG1-Team zur Erde, wo sie hofft, durch Forschungen eine Lösung für das Problem ihres Volkes zu finden und so ihren Planeten vor dem Untergang zu retten. Dabei verliebt sie sich in Daniel Jackson. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Dean Anderson (Colonel Jonathan "Jack" O'Neill) Michael Shanks (Daniel Jackson) Amanda Tapping (Captain / Major Samantha "Sam" Carter) D. Christopher Judge (Teal'c) Don Davis (General George S. Hammond) Megan Leitch (Ke'ra) Marya Delver (Layale) Originaltitel: Stargate SG-1 Regie: William Gereghty Drehbuch: Brad Wright, Jonathan Glassner, Tor Alexander Valenza Kamera: Jim Menard Musik: Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 16