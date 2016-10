Syfy 17:40 bis 18:35 SciFi-Serie Star Trek: Deep Space Nine Unter Verdacht USA 1993 Stereo 16:9 Merken Das neu entdeckte Wurmloch sorgt für reges Treiben auf der Station. Unter den Neuankömmlingen ist auch ein Mann namens Ibudan. Odo hatte ihn einst im Auftrag der Cardassianer ins Gefängnis gebracht. Kurz nach seiner Ankunft wird Ibudan ermordet. Alles deutet auf Odo als Täter hin. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Avery Brooks (Captain Sisko) Rene Auberjonois (Odo) Cirroc Lofton (Jake Sisko) Alexander Siddig (Dr. Bashir) Colm Meaney (Chief O´Brien) Armin Shimerman (Quark) Michael Dorn (Lt. Worf) Originaltitel: Star Trek: Deep Space Nine Regie: Paul Lynch Drehbuch: Gene Roddenberry, Rick Berman, Gerald Sanford, Michael Piller Kamera: Marvin V. Rush Altersempfehlung: ab 12