Syfy 11:40 bis 12:30 SciFi-Serie Stargate: SG-1 Jolinars Erinnerung USA 1999 Stereo 16:9 Merken Jacob Carter, der Vater von Major Carter, wird auf dem Mond Netu von Sokar, einem Goa'uld Systemlord, gefangen gehalten. Major Carters Hilfe wird gebraucht, denn Jolinar, den er für kurze Zeit in sich trug, war das einzige Lebewesen das jemals von Netu fliehen konnte. Gelingt es Carter, sich zu erinnern, wie Jolinar entkommen konnte, so gibt es auch Hoffnung für Jacob Carter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Dean Anderson (Colonel Jack O'Neill) Michael Shanks (Daniel Jackson) Amanda Tapping (Captain Samantha Carter) Christopher Judge (Teal'C) Carmen Argenziano (Jacob Carter/Selmak) J.R. Bourne (Martouf/Lantash) William deVry (Aldwin) Originaltitel: Stargate SG-1 Regie: Peter DeLuise Drehbuch: Sonny Wareham, Daniel Stashower Kamera: Peter Woeste Musik: Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 16