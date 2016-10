Syfy 09:15 bis 10:50 Sonstiges Sharknado 2 USA 2014 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Heiliger Hai! Sie sind wieder da! Ein Jahr nach den Ereignissen des weltweit ersten "Sharknados" sitzt Fin Shepard, der Held aus L.A., zusammen mit seiner Frau April im Flugzeug nach New York. Durch ein von April geschriebenes Selbsthilfebuch mit dem schönen Titel "Wie man einen Sharknado überlebt", hat es das Paar zu einiger Berühmtheit gebracht. Doch statt eines entspannten Ausflugs in Fins Heimatstadt, wo seine Schwester Ellen und ihr Mann Martin mit ihren Kindern leben, geht von Anfang an alles schief: Das Flugzeug wird von Haien attackiert, die der armen April gleich mal die Hand abbeissen. Und auch New York ist kurz davor im Chaos zu versinken: Gleich drei Sharknados rasen auf Manhattan zu und bringen tonnenweise Killerhaie mit sich! Einmal mehr liegt es nun an Fin, den Tag zu retten und New York vor der Katastrophe zu bewahren...Die Fortsetzung "Sharknado 2" überbietet den Erstling in jeder Hinsicht. Leckerbissen für Trash-Fans! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ian Ziering (Fin Shepard) Tara Reid (April Wexler) Vivica A. Fox (Skye) Mark McGrath (Martin Brody) Kari Wuhrer (Ellen Brody) Courtney Baxter (Mora Brody) Dante Palminteri (Vaughn Brody) Originaltitel: Sharknado 2: The Second One Regie: Jeff Broadstreet, Anthony C. Ferrante Drehbuch: Thunder Levin Kamera: Ben Demaree Musik: Chris Ridenhour Altersempfehlung: ab 16