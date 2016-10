Syfy 01:50 bis 02:35 SciFi-Serie Star Trek: Enterprise Der Siebente USA 2002 Stereo 16:9 Merken T-Pol (Jolene Blalock), Mayweather (Anthony Montgomery) und Captain Archer (Scott Bakula) machen Jagd auf einen flüchtigen, kriminellen Vulkanier namens Menos - ein alter Bekannter T'Pols. Vor Jahren ließ T'Pol bereits einen anderen Vulkanier erschießen. Als sich Menos Captain Archer anvertraut und berichtet, dass die Vulkanier nur Opfer eines Systems und in Wirklichkeit unschuldig sind, kommen dem Trio Zweifel an der Richtigkeit ihrer Mission. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scott Bakula (Capt. Jonathan Archer) Jolene Blalock (T'Pol) Anthony Montgomery (Travis Mayweather) Bruce Davison (Menos) Richard Wharton (Jossen) John Billingsley (Phlox) Dominic Keating (Malcolm Reed) Originaltitel: Star Trek - Enterprise Regie: David Livingston Drehbuch: Rick Berman, Brannon Braga Kamera: Marvin V. Rush Musik: Diane Warren Altersempfehlung: ab 12