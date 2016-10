Syfy 22:45 bis 23:35 SciFi-Serie Stargate: Atlantis Aufbruch in eine neue Welt (2) CDN, USA 2004 Stereo 16:9 Merken Die grausame Alien-Rasse der Wraith hat Colonel Sumner (Robert Patrick) in ihrer Gewalt. Rodney McKay (David Hewlett) versucht den Planeten der Spezies zu orten, doch seine Forschungen bleiben erfolglos. Daher beschließt Dr. Elizabeth Weir (Torri Higginson), zunächst keinen Suchtrupp loszuschicken. Dann nimmt McKay Major John Sheppard (Joe Flanigan) mit zu einem Lager alter Raumschiffe. Nun besteht Hoffnung, den Planeten der Wraith doch noch zu erreichen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Torri Higginson (Dr. Elizabeth Weir) Joe Flanigan (Major John Sheppard) Rainbow Sun Francks (Lieutenant Aiden Ford) David Hewlett (Dr. Rodney McKay) Rachel Luttrell (Teyla Emmagan) Richard Dean Anderson (Brigadier General Jack O'Neill) Michael Shanks (Dr. Daniel Jackson) Originaltitel: Stargate: Atlantis Regie: Martin Wood Drehbuch: Brad Wright, Robert C. Cooper Kamera: Michael C. Blundell, Andreas Poulsson Musik: Joel Goldsmith