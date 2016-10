Syfy 21:50 bis 22:45 SciFi-Serie Stargate: Atlantis Aufbruch in eine neue Welt (1) CDN, USA 2004 Stereo 16:9 Merken In der Antarkis wurde vom SG-1 Team um Daniel Jackson (Michael Shanks) ein Außenposten der uralten Rasse der Antiker entdeckt, die einst die Erde bevölkerte. Offenbar waren diese nicht nur Schöpfer der Sternentore, sondern auch Erbauer der Stadt Atlantis. Diese existiert allerdings fern ab der Erde in der Pegasus Galaxie, erreichbar durch ein Stargate. Nur mit einer großen energetischen Anstrengung ist es dem neuen Team um Dr. Elizabeth Weir (Torri Higginson) möglich, die Pegasus Galaxie zu erreichen. Außerdem ist ungewiss, ob die Gruppe jemals wieder zurückkehren kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Flanigan (Major John Sheppard) Torri Higginson (Dr. Elizabeth Weir) Rachel Luttrell (Teyla Emmagan) David Hewlett (Dr. Rodney McKay) Paul McGillion (Dr. Carson Beckett) Robert Patrick (Colonel Marshall Sumner) Rainbow Francks (Lt. Aiden Ford) Originaltitel: Stargate: Atlantis Regie: Martin Wood Drehbuch: Brad Wright, Robert C. Cooper Kamera: Michael C. Blundell, Andreas Poulsson Musik: Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 12