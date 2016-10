Syfy 20:15 bis 21:00 Actionserie Z Nation Zombie-Apokalypse USA 2015 Stereo 16:9 Merken Drei Jahre nach einer verheerenden Zombie-Apokalypse soll der Soldat Mark Hammond (Harold Perrineau) den Gefangenen Murphy (Keith Allen) von New York nach Kalifornien überführen. An Murphy war erfolgreich ein Mittel gegen den Zombie-Virus getestet worden; jetzt wird sein Blut für die Herstellung eines Gegenmittels benötigt. Unterwegs treffen die beiden auf Charlie Garnett (Tom Everett Scott) und Roberta Warren (Kellita Smith), zwei Ex-Nationalgardisten und Überlebende der Katastrophe, die sich Mark und Murphy anschließen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Harold Perrineau (Mark Hammond) Anastasia Baranova (Addy Carver) Michael Welch (Mack Thompson) DJ Qualls (Citizen Z) Tom Everett Scott (Charles Garnett) Kellita Smith (Warren) Keith Allan (Murphy) Originaltitel: Z Nation Regie: John Hyams Drehbuch: Karl Schaefer Kamera: Alexander Yellen Musik: Jason Gallagher Altersempfehlung: ab 18