Syfy 11:40 bis 12:30 SciFi-Serie Stargate: SG-1 Lebenslinien USA 1999 Stereo 16:9 Merken In einem geheimen Gebäude des Areals 51 trifft das SG-1-Team auf Doppelgänger von Sam und dem kürzlich verstorbenen Major Kawalsky. Die beiden stammen aus einem Paralleluniversum, in dem die Erde von den Goa'ulds angegriffen wurde. Die Doubles flüchteten durch den Quantenspiegel und bitten nun das Team um Hilfe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Dean Anderson (Colonel Jonathan "Jack" O'Neill) Michael Shanks (Daniel Jackson) Amanda Tapping (Captain/Major Samantha "Sam" Carter) D. Christopher Judge (Teal'c) Don Davis (General George S. Hammond) Jay Acovone (Alternate Major Charles Kawalsky) Peter Williams (Alternate Apophis) Originaltitel: Stargate SG-1 Regie: Peter DeLuise Drehbuch: Brad Wright, Jonathan Glassner Kamera: Peter Woeste Musik: Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 12