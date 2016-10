Syfy 09:15 bis 10:50 Actionfilm Independence Daysaster CDN 2013 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Es ist der 4. Juli - ganz Amerika freut sich anlässlich des Unabhängigkeitstags auf Grillfeste, Feuerwerk und Familientreffen. Auch US-Präsident Garcette (Tom Everett Scott) ist auf dem Weg in seinen Heimatort, als Aliens die Erde angreifen, und er vom Radar verschwindet. Die Streitkräfte stemmen sich vergebens gegen die Invasion der Kampfraumschiffe, bis sich ein Feuerwehrmann mit einem abtrünnigen Wissenschaftler verbündet. Nur gemeinsam haben sie eine Chance, die Aliens noch zu stoppen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Casey Dubois (Nick) Ryan Merriman (Pete Garcette) Iain Belcher (Todd) Andrea Brooks (Eliza) Nicholas Carella (SETI Technician) Aaron Craven (Phillips) Lane Edwards (Major Preston) Originaltitel: Independence Daysaster Regie: W.D. Hogan Drehbuch: Sydney Roper, Rudy Thauberger Kamera: Michael C. Blundell Musik: Michael Neilson Altersempfehlung: ab 12