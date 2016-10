Syfy 21:50 bis 22:40 SciFi-Serie Stargate: Atlantis Dunkle Schatten CDN, USA 2004 Stereo 16:9 Merken Als das Atlantis Team sich langsam an die neue Umgebung zu gewöhnen beginnt, will Dr. Carson Beckett (Paul McGillion) mit Experimenten an McKays (David Hewlett) DNA diesem ein Gen der Antiker einpflanzen. Nur so ist es möglich, die Technologie von Atlantis für sich einzusetzen. Tatsächlich wird McKay plötzlich von einem Schutzschild umgeben, das ihn unverwundbar macht. Doch dafür muss er einen hohen Preis bezahlen: Er kann weder essen noch trinken. Unterdessen wird ein geheimnisvoller Schatten gesichtet. Gleichzeitig häufen sich die technischen Probleme in Atlantis? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Torri Higginson (Dr. Elizabeth Weir) Joe Flanigan (Major John Sheppard) Rainbow Sun Francks (Lieutenant Aiden Ford) David Hewlett (Dr. Rodney McKay) Rachel Luttrell (Teyla Emmagan) Craig Veroni (Dr. Peter Grodin) Reece Thompson (Jinto) Originaltitel: Stargate: Atlantis Regie: David Warry-Smith Drehbuch: Robert C. Cooper Kamera: Brenton Spencer Musik: Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 6