Syfy 17:40 bis 18:35 SciFi-Serie Star Trek: Deep Space Nine Der Abgesandte (2) USA 1993 Stereo 16:9 Merken Commander Sisko und Lieutenant Dax sind auf einem Erkundungsflug durch das Wurmloch. Sie glauben, tatsächlich eine Passage in dem weit entfernten Gamma-Quadranten entdeckt zu haben. Auf dem Rückflug durch das Wurmloch verlieren sie plötzlich die Kontrolle über das Shuttle und landen auf einem rätselhaften Planeten. Sisko trifft dort auf außergewöhnliche Wesen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Avery Brooks (Commander Sisko) Terry Farrell (Lieutenant Dax) Colm Meaney (Chief O'Brien) Nana Visitor (Major Kira) Rene Auberjonois (Odo) Alexander Siddig (Doctor Bashir) Cirroc Lofton (Jake Sisko) Originaltitel: Star Trek: Deep Space Nine Regie: Winrich Kolbe Drehbuch: Gene Roddenberry, Rick Berman, Michael Piller, Katharyn Powers Musik: Jay Chattaway Altersempfehlung: ab 12