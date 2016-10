Syfy 15:55 bis 16:45 SciFi-Serie Star Trek: Enterprise Vermisst USA 2002 Stereo 16:9 Merken Als ein heftiger Sturm aufzieht, der mit polarischer Energie aufgeladen ist, müssen Tucker (Connor Trinneer) und Sato (Linda Park) in kürzester Zeit ihre Erkundungsmission auf einem fremden Planeten abbrechen. Beide werden scheinbar unversehrt an Bord der Enterprise zurück gebeamt, doch Sato fürchtet, der Transport habe die Moleküle ihres Körpers in Unordnung gebracht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scott Bakula (Capt. Jonathan Archer) John Billingsley (Dr. Phlox) Jolene Blalock (T'Pol) Dominic Keating (Lt. Malcolm Reed) Anthony Montgomery (Travis Mayweather) Linda Park (Hoshi Sato) Connor Trinneer (Cmdr. Charlie "Trip" Tucker) Originaltitel: Star Trek - Enterprise Regie: David Straiton Drehbuch: Rick Berman, Brannon Braga Kamera: Marvin V. Rush Musik: Diane Warren Altersempfehlung: ab 6