Syfy 23:35 bis 00:20 SciFi-Serie Stargate: SG-1 Seth USA 1999 Stereo 16:9 Der gefährliche Goa'Uld-Lord Seth soll sich im Staat Washington versteckt halten. Das SG-1-Team und Sams Vater Jacob begeben sich daraufhin in das streng bewachte Lager von Seths Sekte. Unterwegs geraten sie in die Schusslinie von Sektenmitgliedern und werden gefangen genommen Schauspieler: Richard Dean Anderson (Colonel Jack O'Neill) Michael Shanks (Dr. Daniel Jackson) Amanda Tapping (Captain Samantha Carter) Christopher Judge (Teal'c) Don Davis (Major General George Hammond) Carmen Argenziano (Jacob Carter / Selmak) Robert Duncan (Seth) Originaltitel: Stargate SG-1 Regie: Bill Corcoran Drehbuch: Jonathan Glassner Kamera: Peter F. Woeste Musik: Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 16