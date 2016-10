Syfy 20:15 bis 21:00 Actionserie Marvel's Agent Carter Im Feindesland USA 2015 Stereo 16:9 Merken Agent Carter (Hayley Atwell) entschlüsselt eine codierte Nachricht, die über den Funkschreiber hereinkam, und erfährt dadurch, dass Stark (Dominic Cooper) auf einer Militärbasis der Sowjets Waffen an Leviathan (Vladimir Tevlovski) verkaufen will. Chief Dooley (Shea Wigham) setzt Thompson (Chad Michael Murray) und Carter darauf an, den Deal zu verhindern. Dabei finden die beiden heraus, dass die Russen auf jener Basis auch junge Mädchen mittels Gehirnwäsche zu Killerinnen ausbilden, die als "Schläfer" in die USA gebracht werden sollen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hayley Atwell (Peggy Carter) Chad Michael Murray (Edwin Jarvis) Enver Gjokaj (Daniel Sousa) James D'Arcy (Edwin Jarvis) Shea Whigham (Roger Dooley) Neal McDonough (Dum-Dum Dugan) Bridget Regan (Dottie Underwood) Originaltitel: Agent Carter Regie: Peter Leto Drehbuch: Stan Lee, Jack Kirby, Christopher Markus, Stephen McFeely, Jose Molina Musik: Christopher Lennertz Altersempfehlung: ab 16