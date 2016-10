Syfy 17:40 bis 18:35 SciFi-Serie Star Trek: Deep Space Nine In den Wirren des Krieges USA 1999 Stereo 16:9 Merken Odo (Rene Auberjonois) beginnt langsam, sich von seiner Krankheit zu erholen. Dr. Bashir (Alexander Siddig) weiß inzwischen, dass der Erreger von der "Sektion 31" entwickelt wurde, um die Gründer komplett auszulöschen. Unterdessen müssen sich Kira (Nana Visitor), Garak (Andrew Robinson) und der Botschafter Damar (Casey Biggs) nach einer Aktion des Widerstands im Keller des Hauses verstecken, in dem Garak aufgewachsen ist. Der Große Nagus hat Quark (Armin Shimerman) zu seinem Nachfolger bestimmt, und Sisko (Avery Brooks) übernimmt das Kommando über die neue "Defiant". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Avery Brooks (Captain Sisko) Armin Shimerman (Quark) Wallace Shawn (Zek) Rene Auberjonois (Odo) Nicole de Boer (Lieutenant Ezri Dax) Michael Dorn (Lt. Commander Worf) Cirroc Lofton (Jake Sisko) Originaltitel: Star Trek: Deep Space Nine Regie: Avery Brooks Drehbuch: René Echevarria, Ronald D. Moore Kamera: Jonathan West Musik: David Bell Altersempfehlung: ab 6