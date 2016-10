Syfy 13:20 bis 14:15 SciFi-Serie Raumschiff Enterprise Folge: 19 Morgen ist gestern USA 1967 Stereo 16:9 Merken Durch einen Unfall wird die Enterprise in das 20. Jahrhundert geschleudert. Dort wird das Raumschiff für ein UFO gehalten und von der US-Luftwaffe attackiert. In Notwehr zerstört die Enterprise ein Flugzeug. Damit hat Kirk in den Lauf der Geschichte eingegriffen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: William Shatner (Kapitän James T. Kirk) Leonard Nimoy (Mr. Spock) Roger Perry (Captain John Christopher) DeForest Kelley (Dr. McCoy) Hal Lynch (Air Police Sergeant) Dick Merrifield (Technician Webb) John Winston (Lt. Kyle) Originaltitel: Star Trek Regie: Michael O'Herlihy, Murray Golden Drehbuch: Dorothy C. Fontana, John D. F. Black Kamera: Jerry Finnerman Musik: Alexander Courage Altersempfehlung: ab 6