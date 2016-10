Syfy 11:40 bis 12:30 SciFi-Serie Stargate: SG-1 Die Saat des Verrats USA 1999 Stereo 16:9 Merken Bei Carters Beförderung wird Jack von einem Licht umhüllt und verschwindet. Er landet auf Thors Schiff, wo er unter der Aufsicht der Asquards mit drei Goa'Uld-Lords einen Nicht-Angriffspakt schließen soll. Doch die Verhandlungen laufen schlecht. Als auch Lord Osiris angegriffen wird, beschließen die übrigen Lords den Angriff auf die Erde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Dean Anderson (Colonel Jack O'Neill) Michael Shanks (Dr. Daniel Jackson / Thor) Amanda Tapping (Captain Samantha Carter) Christopher Judge (Teal'c) Don S. Davis (Major General George Hammond) Michael David Simms (Secretary of Defense Arthur Simms) Ron Halder (Cronus) Originaltitel: Stargate SG-1 Regie: Martin Wood Drehbuch: Robert C. Cooper Kamera: Jim Menard Musik: Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 6