Folge 20: Folgeninhalt: In der neutralen Zone von Quadrant 9 treibt ein beschädigter talarianischer Frachter. Auf Bitten der Sternenflotte begibt sich die Enterprise dorthin. Zunächst wirkt das zerstörte Schiff wie ausgestorben. Dann entdecken Riker, Geordi und Data drei Klingonen an Bord. Einer von ihnen ist schwer verletzt. Doch die Geschichte, die sie erzählen, ist gelogen. In Google-Kalender eintragen