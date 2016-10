Syfy 16:50 bis 17:40 SciFi-Serie Killjoys Systemfehler CDN 2015 Stereo 16:9 Merken Dutch (Hannah John-Kamen), John (Aaron Ashmore) und D'Avin (Luke Macfarlane) stoßen auf ein riesiges Frachtschiff, das anscheinend führerlos in einem Asteroidengürtel treibt. An Bord des Schiffes merken sie jedoch schnell, dass sie nicht allein sind. Bis auf zwei sind alle Mitglieder der Crew sind ermordet worden. Schon bald sehen sich die Killjoys gezwungen, sich mit ihren eigenen dunklen Geheimnissen auseinanderzusetzen. Dann verschwindet D'Avin plötzlich. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hannah John-Kamen (Dutch) Aaron Ashmore (John Jaqobis) Luke Macfarlane (D'avin Jaqobis) Sarah Power (Pawter Simms) Rob Stewart (Khlyen) Richard Clarkin (Hogan) Tamsen McDonough (Lucy) Originaltitel: Killjoys Regie: Chris Grismer Altersempfehlung: ab 16