Syfy 13:30 bis 14:20 SciFi-Serie Star Trek: Deep Space Nine Ein Unglück kommt selten allein USA 1999 Stereo 16:9 Captain Sisko (Avery Brooks) und Admiral Ross (Barry Jenner) schicken Kira (Nana Visitor) hinter die cardassianischen Linien, um dort die Anhänger des Widerstands für den Kampf auszubilden. Gemeinsam wollen sie die Breen in die Knie zwingen. Zwischenzeitlich erfährt Dr. Bashir (Alexander Siddig), dass Odo (Rene Auberjonois) an einer tödlich verlaufenden Infektion erkrankt ist. Als er auf der Suche nach einer Therapie versucht, Odos Krankenakte von der Sternenflotte zu bekommen, gibt es Probleme. Schauspieler: Nana Visitor (Colonel Kira) Casey Biggs (Damar) Marc Alaimo (Gul Dukat) Siddig El Fadil (Dr. Julian Bashir) Avery Brooks (Captain Sisko) Rene Auberjonois (Odo) Nicole de Boer (Lieutenant Ezri Dax) Originaltitel: Star Trek: Deep Space Nine Regie: Michael Dorn Drehbuch: René Echevarria Kamera: Kris Krosskove Musik: Paul Baillargeon Altersempfehlung: ab 12