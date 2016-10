Syfy 08:45 bis 09:35 SciFi-Serie Star Trek: Enterprise Das Minenfeld USA 2002 Stereo 16:9 Merken Die Enterprise durchfährt ein getarntes Minenfeld, wobei sich eine Mine an die Panzerung des Schiffes heftet. Bei dem Versuch den Sprengkörper zu entfernen, durchbohrt eine Landstütze Reeds (Dominic Keating) Bein und nagelt ihn buchstäblich an der Außenhülle fest. Archers (Scott Bakula) Bemühungen, die Mine zu entschärfen scheitern, als ein Subdetonator diese wieder scharf stellt. Reed erkennt, dass es keine andere Möglichkeit gibt, eine Katastrophe zu verhindern, als sich zu opfern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scott Bakula (Capt. Jonathan Archer) John Billingsley (Dr. Phlox) Jolene Blalock (T'Pol) Dominic Keating (Lt. Malcolm Reed) Anthony Montgomery (Ensign Travis Mayweather) Linda Park (Hoshi Sato) Connor Trinneer (Charlie "Trip" Tucker III) Originaltitel: Star Trek - Enterprise Regie: James A. Contner Drehbuch: John Shiban Kamera: Marvin V. Rush Musik: Diane Warren, Jay Chattaway Altersempfehlung: ab 12