Syfy 20:15 bis 20:40 Trickserie Star Wars: The Clone Wars Kinder der Macht USA 2009 Stereo 16:9 Nachdem Cad Bane seinen Verfolgern in letzter Minute entwischt ist, gelingt es ihm, den Inhalt des Holocron an seinen Auftraggeber, den Sithlord Sidious, zu transferieren. Daraufhin beauftragt der Lord den Kopfgeldjäger damit, die Jedi-Aspiranten zu entführen. Obi-Wan, Anakin, Ashoka und Mace Windu, wollen ihm aber einen Strich durch die Rechnung machen. Originaltitel: Star Wars: The Clone Wars Regie: Brian Kalin O'Connel Drehbuch: George Lucas, Drew Z. Greenberg Musik: Kevin Kiner Altersempfehlung: ab 12