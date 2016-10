Syfy 19:20 bis 19:45 Trickserie Star Wars: The Clone Wars Holocron-Raub USA 2009 Stereo 16:9 Merken Anakin und Obi-Wan versuchen, den Kopfgeldjäger Cad Bane davon abzuhalten, aus dem Jedi-Tempel im Auftrag des Sith-Lords Sidious ein Holocron zu stehlen. Zufällig ist Ashoka vor Ort, die, nachdem sie wieder einmal über die Stränge geschlagen hatte, im Tempel Wachdienst schieben muss. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Star Wars: The Clone Wars Regie: Justin Ridge Drehbuch: George Lucas, Paul Dini, Henry Gilroy, Scott Murphy Altersempfehlung: ab 12