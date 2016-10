Animal Planet 02:15 bis 03:00 Dokusoap Wildnis wider Willen Ein Opfer für die Maya USA 2014 Merken John Hudson war früher Hubschrauberpilot bei der Royal Airforce. Als Survival-Trainer ist er spezialisiert auf das Überleben im Dschungel und in der Arktis. Doch mit Höhlen kennt sich der Ex-Soldat gar nicht aus. Diese Schwäche machen sich seine besten Kumpels zunutze und setzen ihn in Mexiko in einem nasskalten, unterirdischen Labyrinth aus. Ausgehungert und übermüdet sucht der Militärausbilder in dem lebensfeindlichen Irrgarten stundenlang nach einem Ausweg und landet dabei ein ums andere Mal in einer Sackgasse. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Dude, You're Screwed

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 335 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:30 bis 05:00

Seit 125 Min. Das Black Book

Drama

ARTE 01:15 bis 03:35

Seit 80 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 65 Min.