Animal Planet 00:00 bis 00:45 Dokumentation Der Feind in meinem Körper Kampf ohne Regeln USA 2009

Der 11-jährige Will klagt nach dem Football-Training über Kopfweh und Bauchschmerzen. Als sich sein Zustand am nächsten Tag nicht bessert und der Junge zusätzlich Hautsausschlag bekommt, bringen ihn seine Eltern ins Krankenhaus. Die Ärzte in Colorado führen eine Reihe von Untersuchungen durch, darunter eine Computertomographie und eine Flüssigkeits-Analyse. Und die Auswertungen bestätigen ihren Verdacht: Will leidet unter einer schweren parasitären Meningitis, gefährliche Einzeller fressen buchstäblich sein Gehirn auf. Sein Immunsystem arbeitet auf Hochtouren, doch die Abwehrmaßnahmen des Körpers verschlimmern seinen Zustand zusätzlich. Es kommt zu Entzündungen, Wills Gehirn schwillt an und findet im Schädel keinen Platz mehr. Der kleine Junge schwebt in akuter Lebensgefahr.

Schauspieler: Dan Riskin (Himself) Christopher Durant (Himself - Toxocariasis) Jennifer Durant (Herself) Kevin Kazacos (Himself) Steve Sellars (Himself) Will Sellars (Himself - Amoeba) Peggy Voght (Herself) Originaltitel: Monsters Inside Me