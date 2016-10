Animal Planet 18:00 bis 18:45 Dokusoap Der Katzenflüsterer Wer ist hier verrückt? USA 2014 Merken Heute geht es für Tiertrainer Jackson zu Vena, Joe, deren Sohn Justin sowie Katze Bombadil. Bombadil terrorisiert die anderen Katzen Bowie und Bliss, sorgt für tägliches Chaos und macht ins Waschbecken. Vena gibt Justin die Schuld, weil er die Terrorkatze als Muttertagsgeschenk angeschleppt hatte, und will sie ihm zurückschenken. Doch Justin hat einen allergischen Mitbewohner und keine Zeit, sich um den Kater zu kümmern. Während Bombadil einen Keil zwischen Mutter und Sohn treibt, sitzt Joe zwischen den Stühlen und weiß nicht, zu wem er halten soll. Eine verfahrene Situation für Jackson, der hofft, den Familienzwist trotzdem bald zu beenden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: My Cat From Hell