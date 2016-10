Animal Planet 02:15 bis 03:00 Dokumentation Die skurrilsten Haustiere der Welt GB 2014 Merken Das türkisblaue Wasser um die Insel Grand Bahama, vor der Südostküste Floridas, ist der Lebensraum eines sehr ungewöhnlichen Haustieres: Tigerhai-Weibchen Emma, die zur Gattung der weltweit gefährlichsten Meeresbewohner zählt, ist die beste Freundin von Taucher Jim Abernethy. Wenn Jim fast täglich mit seinem Boot aufs Meer fährt, ist Emma immer an seiner Seite und schwimmt so nah heran, dass sie Jim ein Küsschen geben kann. Bei seinen Tauchtouren besucht er Emma regelmäßig in ihrem Unterwasserreich. Die folgt ihm wie ein Hund und sieht in ihm ihren Beschützer, seit Jim ihr einen großen Angelhaken aus dem Kiefer entfernt hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Preposterous Pets