Dokumentation Der Feind in meinem Körper Überleben mit Parasiten USA 2009

Schüttelfrost, Kopfschmerzen und hohes Fieber - Kelli Moles fühlt sich in New York schon seit Tagen elend. Die Notärzte im Krankenhaus diagnostizieren bei der jungen Frau eine Lebensmittelvergiftung, doch da die Krankheit in Schüben auftritt, hat Dr. Daniel Caplivski, Spezialist für Infektionskrankheiten, einen anderen Verdacht. Nach einem Gespräch mit der Patientin bestehen für ihn keine Zweifel mehr: Die 26-Jährige hat sich bei einem Afrika-Aufenthalt mit Malaria angesteckt. Das Sumpffieber wird durch winzige Parasiten der Gattung Plasmodium ausgelöst und durch den Stich der weiblichen Anopheles-Mücke übertragen. Kellis Milz ist mittlerweile auf die doppelte Größe angeschwollen. Sie schwebt in Lebensgefahr!

Schauspieler: Dan Riskin (Himself) Wendy Berrios (Herself - Tapeworm) Paola Berrios (Herself) Carlos Pardo (Himself) Lori Moll (Herself) Jonathan Steen (Himself) Stephanie Steen (Herself) Originaltitel: Monsters Inside Me