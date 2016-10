Animal Planet 18:00 bis 18:45 Dokusoap Der Katzenflüsterer Zunge rein, Albert! USA 2014 Merken Jackson Galaxy besucht Peggy, Micah und deren Kinder. Peggy war früher ein TV-Sternchen, jetzt ist sie ganz von ihrer Katze Shadow besessen, die auch einige Allüren hat. Die Russisch Blau Rassekatze ist unheimlich aggressiv, beißt und kratzt. Obwohl die Familie das hübsche Kätzchen vor zwei Jahren aus dem Tierheim gerettet hat, kommt Shadow einfach nicht mit ihnen klar. Und seit auch die beiden kleinen Töchter blutige Kratzer abbekommen haben, kennt Micah keine Gnade mehr: Er will Shadow so schnell wie möglich loswerden, doch Gattin Peggy ist strikt dagegen. Wird Katzenflüsterer Jackson einen Weg finden, den Haussegen wieder gerade zu rücken? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: My Cat From Hell