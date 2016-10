Animal Planet 01:30 bis 02:15 Dokumentation Dr. Dee: Tierärztin in Alaska Baby vermisst USA 2015 Merken Lavern, die Hündin von Dr. Dee, hat Gleichgewichtsstörungen und muss in die Klinik. Obwohl sich die Tierärztin große Sorgen macht, muss sie mit Ehemann Ken nach Kaltag fliegen. Das Dorf am Yukon ist ein Checkpoint des Iditarod-Rennens. Dr. Dee muss hier die Schlittenhunde impfen, weil beim Rennen 60 Teams mit je 20 Hunden aus aller Welt durch den Ort kommen. Die Veterinärin ist außerdem dafür, die Hunde kastrieren zu lassen, weil sonst das Risiko für Krebserkrankungen stark ansteigt, doch die Leute aus Kaltag haben Angst, ihren Tieren wehzutun. Zurück in Fairbanks warten schon wieder andere Patienten, darunter Rentiere, Ziegen und ein Pferd. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Dr. Dee: Alaska Vet