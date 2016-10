Animal Planet 00:00 bis 00:45 Dokumentation Der Feind in meinem Körper Meister der Tarnung USA 2009 Merken Auf einem Konzert ihrer Lieblings-Boy-Band beginnen Mallorys Augen ganz plötzlich zu schmerzen. Das Scheinwerferlicht ist für die 16-Jährige so unerträglich, dass ihr Vater sie umgehend nach Hause bringen muss. Als auch am nächsten Tag keine Besserung eintritt, sucht das Mädchen einen Arzt auf. Aber auch der erkennt den Ernst der Lage nicht: Dr. Castillo schiebt die geröteten Augen auf Mallorys Kontaktlinsen und verschreibt Antibiotika. Spezialisten an der Universität von Chicago finden einige Tage später heraus, worunter der Teenager wirklich leidet: Mallory hat sich mit Akanth-Amöben infiziert. Die Einzeller sind in ihre Hornhaut eingedrungen und gefährden ihr Augenlicht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dan Riskin (Himself) Mallorie Greiner (Herself - Acanthamoeba) Marsha Greiner (Herself) Elmer Tu (Himself) Yasmin Meah (Herself) Eric Rosendorf (Himself) Mohammed Meah (Himself - Strongyloides) Originaltitel: Monsters Inside Me