Animal Planet 21:40 bis 22:25 Dokumentation Verrückt nach Tieren GB 2009 Alligatoren im Garten, Würgeschlangen im Kinderzimmer oder ein ganzes Hunderudel mitten im Wohngebiet: Manche Tierbesitzer in Amerika scheinen keine Grenzen zu kennen. Doch hinter diesen ungewöhnlichen Tier-Liebschaften stecken oft menschliche Schicksale, die erst auf den zweiten Blick erkennbar sind: Für Ken ist seine exotische Tiersammlung eine Art Familienersatz, Hunde-Lady Kimi kam unfreiwillig in den Besitz ihrer zahlreichen Vierbeiner, und Vater Rob sieht im Geschäft mit der Schlangenzucht eine Chance, seine junge Familie finanziell abzusichern. Von emotionalen Momenten des Glücks bis zur folgenschweren Krise: Diese Dokumentation zeigt drei außergewöhnliche Tierbesitzer bei ihrem Kampf um Anerkennung. Originaltitel: In Too Deep