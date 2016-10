Animal Planet 19:30 bis 20:15 Dokumentation Die Aquarium-Profis Cool bleiben USA 2011 Merken "Folget mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen." Die Aquarium-Profis haben gerade ein 215 000-Liter-Becken für eine Kirche in Dallas fertiggestellt. Was noch fehlt, ist ein 1,50 Meter hohes Kreuz aus Korallen. Doch das ist für die Jungs ein Kinderspiel. Bei der Einweihung des gigantischen Fisch-Tempels, in dem Platten-Doktorfische, Ammenhaie, Rochen und französische Grunzer ihre Kreise ziehen, klatscht die Gemeinde vor Begeisterung in die Hände und der Chor stimmt zur Feier des Tages ein Lied an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wayde King (Himself) Brett Raymer (Himself) Robert Christlieb (Himself) Heather King (Herself) Irwin Raymer (Himself) Agnes Wilczynski (Herself) Originaltitel: Tanked