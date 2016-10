Animal Planet 07:15 bis 08:00 Dokumentation Die Baumhaus-Profis Das Vogelnest USA 2014 Merken Da wird jeder Vogel neidisch! Pete Nelson errichtet mit seiner Truppe an einem See in Arkansas ein überdimensionales Baumhaus, das den Nistplätzen der Silberreiher nachempfunden ist. Das Domizil dient als Beobachtungsposten für passionierte Ornithologen. Die zweistöckige Konstruktion im Südstaatenstil verfügt über eine 360- Grad-Veranda und eine komfortable Aussichtsplattform im Baumwipfel, inklusive Speiseaufzug. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Treehouse Masters

