Animal Planet 19:30 bis 20:15 Dokumentation Die Aquarium-Profis Brett taucht ein USA 2011 Merken Ihr Motto lautet: Wovon andere träumen, setzen wir in die Tat um! Es gibt fast keine Idee, an die sich die Aquarium-Profis nicht herantrauen. In dieser Folge bauen Wayde King und Brett Raymer einen alten Lieferwagen zur Unterwasserwelt um. Pumpen und Filter werden sorgfältig in der Karosserie verstaut, und hinter der Windschutzscheibe des Oldtimers tummeln sich Rotmeer-Doktorfische und Sternmuränen. Anschließend erledigen die Profi-Handwerker in Las Vegas einen Spezialauftrag. Doch dazu benötigen die Jungs einen Tauchschein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wayde King (Himself) Brett Raymer (Himself) Robert Christlieb (Himself) Frankie DiLuzio (Himself) Erling Hart (Hellraiser) Heather King (Herself) Ariana Liuzzi (Aquatic Mermaid Performer) Originaltitel: Tanked Drehbuch: Mike Skouras