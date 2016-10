Animal Planet 15:45 bis 16:30 Dokumentation Whale Wars - Krieg den Walfängern! Fette Beute USA 2009 Merken Die Aktivisten der Umweltorganisation "Sea Shepherd" sind den japanischen Walfängern auf der Spur, doch die Wetterverhältnisse im Südpolarmeer erschweren die Verfolgung: Da der Wind das Eis Richtung Norden bläst, müssen die Männer die Außenhülle ihres Schiffs notdürftig mit Holzbalken verstärken, damit die "Steve Irwin" dem Druck der gefrorenen Wassermassen standhält. Beim Manövrieren helfen aktuelle Satellitenaufnahmen der Region. Weiter östlich startet der Helikopter der "Steve Irwin" zu einem Erkundungsflug. Bei den schlechten Wetterbedingungen ist ein Eisberg nur schwer von einem Schiff zu unterscheiden, doch die Beobachtungen des Piloten decken sich mit den Infos auf dem Radar: Die "Kaiko Maru", das Sichtungsschiff der japanischen Walfangflotte, das die Koordinaten der Tiere an die Harpunen-Boote weiter gibt, befindet sich ganz in der Nähe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Whale Wars