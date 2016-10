Animal Planet 03:05 bis 03:50 Dokumentation Speed of Life - Momentaufnahmen des Lebens Im Regenwald Costa Ricas USA 2010 Merken Costa Rica: Über Jahrmillionen war die schmale Landbrücke zwischen Nord- und Südamerika ein isolierter Lebensraum in dem sich eine unglaubliche Artenvielfalt entwickelte. In dieser Folge von "Speed of Life" unternimmt das Kamerateam eine abenteuerliche Expedition in die Tiefen des tropischen Regenwaldes, um spektakuläre Bilder einer geheimnisvollen Tierwelt einzufangen. Egal ob nachtaktive Baumschlangen, exotische Insekten, Pfeilgiftfrösche, Brüllaffen oder bissige Schnappschildkröten - der Überlebenskampf im Dschungel folgt seinen ganz eignen Regeln. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Speed of Life Regie: Donald Schultz, Philip Lott

