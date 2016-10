Animal Planet 19:30 bis 20:15 Dokumentation Das große Hunde-ABC Schwarzer Russischer Terrier und Pointer USA 2011 Merken Vom australischen Hütehund bis zum Tibet-Mastiff, vom amerikanischen Pitbull-Terrier bis zum irischen Wasserspaniel: Beim großen "Hunde-ABC" ist der Name Programm. Hier wird der beste Freund des Menschen in all seinen Facetten portraitiert. Wer hat die feinste Spürnase? Wer braucht den meisten Auslauf? Welche Rassen sind besonders familienfreundlich und wen sollte man besser an der kurzen Leine halten? Hunde-Experten, Tierfreunde sowie Veterinäre geben Antworten und berichten von ihren persönlichen Erlebnissen mit den Vierbeinern - eine umfassende und unterhaltsame Enzyklopädie aus der Welt der so genannten "Canidae". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Dogs 101