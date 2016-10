Animal Planet 07:10 bis 07:35 Dokumentation Insel der Orang-Utans Auf wackeligen Beinen NZ 2007 Merken Nach überstandener Virusinfektion entwickelt sich die Affengesellschaft auf der Orang Utan-Insel prächtig. In den vergangenen neun Monaten haben die Tiere innerhalb ihres Sozialverbandes eine klare Rangordnung aufgestellt, Affenmännchen Hamlet ist neuer Team-Leader. Doch dann erleiden Donald, Mercury und Bonita in der Klinik einen Rückfall. Nur Togar hat sich von der Infektion gut erholt und darf bald wieder zu den anderen zurück. Als auf der Insel eine Überschwemmung droht, muss die Affenbande echten Zusammenhalt beweisen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Orangutan Island