Animal Planet 04:55 bis 05:40 Dokumentation Tierarzt Dr. Jeff - Der Rocky Mountain Doc GB 2015 Wenn man den Tieren hilft, hilft man auch den Menschen - und umgekehrt. Mit diesem Credo macht sich Dr. Jeff jeden Tag ans Werk. So auch heute, als der verzweifelte Besitzer eines verletzen Golden Retrievers in seine Klinik kommt: Zelda hat sich vor drei Tagen das Bein gebrochen, und Herrchen Blaine befürchtet das Schlimmste. Da Blaine durch die Hündin seine Depressionen überwunden hat und endlich wieder lachen kann, ist ein Leben ohne sie für ihn undenkbar. Leider sieht der Vorderbeinbruch böse aus, da sich die Fraktur nur schwer fixieren lässt. Außerdem in dieser Episode: Ziegenbock Willie, der gerne Trampolin springt, muss kastriert werden. Moderation: Dr. Jeff Young Originaltitel: Dr. Jeff: Rocky Mountain Vet