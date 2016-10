Animal Planet 22:30 bis 23:15 Dokumentation Gebissen! Wenn dir eine Stunde bleibt Bären-Attacke USA 2008 Merken Daniel Bigley und sein Sportsfreund fahren von einem Angel-Ausflug in Alaska nach Hause, als plötzlich ein riesiger Grizzly ihren Weg kreuzt. Der Bär hat Junge bei sich und ist äußerst aggressiv. Die Angler versuchen sich davon zu schleichen, doch der 300 Kilo schwere Koloss verfolgt die beiden und greift an: Das Raubtier attackiert Daniel mit unglaublicher Kraft und zerfleischt ihm förmlich das Gesicht. Sein Angel-Kollege kann nichts für ihn tun und versucht Hilfe zu holen. Doch in der abgeschiedenen Gegend dauert es eine Ewigkeit, bis die Rettungskräfte eintreffen - eine Zeit, in der das schwer verletzte Opfer beginnt, mit seinem Leben abzuschließen. Weitere Themen sind in dieser Episode von "Gebissen!": eine unglaubliche Hai-Attacke auf einen Surfer und der fatale Giftbiss einer Klapperschlange. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: I Was Bitten